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ACNE OUT МЫЛО ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ 100 г - Харьков (526362) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
327,77
Экономия: -14,77 грн
313,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
329,78
Экономия: -16,78 грн
313,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
332,91
Экономия: -37,12 грн
295,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
352,95
Экономия: -24,96 грн
327,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
320,70
Экономия: -10,70 грн
310,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
325,78
Экономия: -15,78 грн
310,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
352,12
Экономия: -54,65 грн
297,47 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
309,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
348,63
Экономия: -21,38 грн
327,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Сумы, ул. Воскресенская, 2
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
342,49
Экономия: -36,99 грн
305,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
330,65
Экономия: -42,39 грн
288,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
329,44
Экономия: -50,44 грн
279,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
324,86
Экономия: -43,16 грн
281,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
353,65
Экономия: -64,55 грн
289,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
348,40
Экономия: -53,58 грн
294,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (2)
346,74
Экономия: -69,85 грн
276,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
347,07
Экономия: -40,27 грн
306,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
322,80
Экономия: -41,10 грн
281,70 грн