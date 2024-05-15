К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Згуровка, ул. Украинская, 43-А Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Чернигов, ул. Независимости, 15 Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 1-Б Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26 Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Вишневое, ул. Святошинская, 28 Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Львов, ул. Под Дубом, 7-Б Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Львов, ул. Патона, 37 Всего: упаковка (1) 161,20 грн Забронировать