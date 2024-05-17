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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF-50+ 200 мл - Одесса (642229) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
741,23
Экономия: -26,03 грн
715,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (6)
891,51
Экономия: -32,31 грн
859,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (1)
1159,92 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
751,75
Экономия: -36,55 грн
715,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (3)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
894,94
Экономия: -35,74 грн
859,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
929,80
Экономия: -27,89 грн
901,91 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
964,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
995,00 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
1023,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
1043,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 69
Всего: упаковка (1)
995,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
970,67
Экономия: -15,09 грн
955,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн