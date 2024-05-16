Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙЦены в аптеках

АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF-50+ 200 мл - Киев (642229) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
1116,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
995,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
831,83
Экономия: -44,63 грн
787,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
791,42
Экономия: -44,30 грн
747,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
776,58
Экономия: -27,06 грн
749,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
892,88
Экономия: -33,68 грн
859,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
897,09
Экономия: -37,89 грн
859,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
995,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
995,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (3)
730,86
Экономия: -31,74 грн
699,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
995,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
773,20
Экономия: -23,68 грн
749,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (2)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
791,49
Экономия: -41,97 грн
749,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
909,81
Экономия: -50,61 грн
859,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
890,05
Экономия: -30,85 грн
859,20 грн