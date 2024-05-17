Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл детский - Запорожье (526676) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
570,64
Экономия: -98,23 грн
472,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
600,40
Экономия: -22,48 грн
577,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
578,66
Экономия: -28,71 грн
549,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
566,15
Экономия: -21,30 грн
544,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
669,08
Экономия: -28,08 грн
641,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
590,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (3)
572,72
Экономия: -22,77 грн
549,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
598,49
Экономия: -20,57 грн
577,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
558,12
Экономия: -20,12 грн
538,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
567,00
Экономия: -17,05 грн
549,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
602,71
Экономия: -24,79 грн
577,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
584,87
Экономия: -34,92 грн
549,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
594,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (3)
584,54
Экономия: -34,59 грн
549,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
603,73
Экономия: -71,65 грн
532,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
588,57 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
666,77
Экономия: -25,77 грн
641,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
604,01
Экономия: -55,93 грн
548,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
579,43
Экономия: -29,48 грн
549,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
566,26
Экономия: -21,41 грн
544,85 грн