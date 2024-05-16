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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл детский - Львов (526676) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
499,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
597,79
Экономия: -50,87 грн
546,92 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
451,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
572,96
Экономия: -28,11 грн
544,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
600,07
Экономия: -77,13 грн
522,94 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
531,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
570,96
Экономия: -21,01 грн
549,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
569,37
Экономия: -58,27 грн
511,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
602,37
Экономия: -24,45 грн
577,92 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
564,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
564,15
Экономия: -53,05 грн
511,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
602,36
Экономия: -65,14 грн
537,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
563,70
Экономия: -18,85 грн
544,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
595,60
Экономия: -17,68 грн
577,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (3)
570,08
Экономия: -20,13 грн
549,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
582,61
Экономия: -37,76 грн
544,85 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
521,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (4)
569,53
Экономия: -24,68 грн
544,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
531,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
599,82
Экономия: -21,90 грн
577,92 грн