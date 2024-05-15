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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл детский - Днепр (Днепропетровск) (526676) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
596,00 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
607,89
Экономия: -100,93 грн
506,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
598,07
Экономия: -46,01 грн
552,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
712,13
Экономия: -57,39 грн
654,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
589,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
666,00
Экономия: -51,92 грн
614,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
722,53
Экономия: -99,74 грн
622,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
704,44
Экономия: -61,93 грн
642,51 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
700,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
589,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
591,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
611,79
Экономия: -33,87 грн
577,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
579,59
Экономия: -29,64 грн
549,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
590,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
614,56
Экономия: -36,64 грн
577,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (3)
587,07
Экономия: -37,12 грн
549,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
586,08
Экономия: -36,13 грн
549,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
669,72
Экономия: -119,10 грн
550,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
579,22
Экономия: -106,81 грн
472,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
588,37
Экономия: -40,29 грн
548,08 грн