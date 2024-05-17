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Black Garlic (Черный Чеснок) капсулы, №20 - Запорожье (512400) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, пер. Вольный, 3
Всего: упаковка (1)
191,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (2)
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
191,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
191,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
183,65
Экономия: -10,77 грн
172,88 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Героев Украины, 9
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Вараш, м-н Победы, 10-А
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (2)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 19-В
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 18/2
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 22
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -21,00 грн
191,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Тимирязева, 12-Д
Всего: упаковка (1)
216,99
Экономия: -49,02 грн
167,97 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом