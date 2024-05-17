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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Запорожье (526589) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
394,09
Экономия: -19,09 грн
375,00 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
389,59
Экономия: -25,84 грн
363,75 грн
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
394,58
Экономия: -19,58 грн
375,00 грн
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
413,46
Экономия: -74,45 грн
339,01 грн
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
391,43
Экономия: -16,43 грн
375,00 грн
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
415,57 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
390,53
Экономия: -15,53 грн
375,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
389,03
Экономия: -14,03 грн
375,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
386,63
Экономия: -24,00 грн
362,63 грн
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
414,97
Экономия: -31,79 грн
383,18 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
423,17
Экономия: -47,15 грн
376,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
413,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
420,78
Экономия: -49,94 грн
370,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
395,10
Экономия: -20,10 грн
375,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 01 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
389,74
Экономия: -30,49 грн
359,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
388,95
Экономия: -13,95 грн
375,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
411,45 грн
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Открыто Закроется через 01 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
424,68
Экономия: -41,50 грн
383,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
419,15
Экономия: -65,81 грн
353,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
412,21 грн