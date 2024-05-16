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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Львов (526589) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
416,64
Экономия: -35,45 грн
381,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
401,70
Экономия: -19,71 грн
381,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
395,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
372,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
413,10
Экономия: -38,68 грн
374,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
341,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
372,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
421,10
Экономия: -46,68 грн
374,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
374,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
387,98
Экономия: -45,98 грн
342,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
410,08
Экономия: -47,20 грн
362,88 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
377,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
400,99
Экономия: -63,49 грн
337,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
391,99
Экономия: -30,86 грн
361,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
377,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
412,98
Экономия: -43,73 грн
369,25 грн