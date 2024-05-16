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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Киев (526589) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
415,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
410,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
410,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
410,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
420,30
Экономия: -72,93 грн
347,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
390,53
Экономия: -63,15 грн
327,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
396,79
Экономия: -35,66 грн
361,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (4)
395,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
395,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
393,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
411,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
419,31
Экономия: -62,79 грн
356,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
415,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (1)
414,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
396,59
Экономия: -52,55 грн
344,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
412,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
392,96
Экономия: -31,83 грн
361,13 грн