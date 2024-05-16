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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Львов (526598) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
447,11
Экономия: -38,04 грн
409,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
430,89
Экономия: -21,14 грн
409,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
448,82
Экономия: -57,69 грн
391,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
448,27 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
470,20
Экономия: -44,02 грн
426,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
426,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
419,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
451,89
Экономия: -46,24 грн
405,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
448,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
426,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
472,06
Экономия: -31,84 грн
440,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
474,91
Экономия: -44,65 грн
430,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
477,85
Экономия: -51,67 грн
426,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
468,57
Экономия: -55,53 грн
413,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
466,76
Экономия: -51,90 грн
414,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
469,48
Экономия: -33,34 грн
436,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
484,29
Экономия: -76,68 грн
407,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
446,34
Экономия: -35,14 грн
411,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
429,00 грн