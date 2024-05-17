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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC МЯГКИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ СЕБОРЕЙНЫХ КОРОЧЕК "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC МЯГКИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ СЕБОРЕЙНЫХ КОРОЧЕК "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Одесса (526588) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
471,64
Экономия: -64,05 грн
407,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
448,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
449,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
494,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
479,06
Экономия: -30,87 грн
448,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
493,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
474,37
Экономия: -26,86 грн
447,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
448,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
497,27
Экономия: -49,76 грн
447,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
495,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (4)
496,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
495,56
Экономия: -23,69 грн
471,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
494,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
493,41
Экономия: -64,11 грн
429,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
507,34
Экономия: -73,27 грн
434,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
506,05
Экономия: -71,98 грн
434,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
509,82
Экономия: -67,32 грн
442,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
493,60
Экономия: -53,50 грн
440,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
499,32
Экономия: -48,55 грн
450,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (2)
492,07
Экономия: -77,08 грн
414,99 грн
В городе Одесса больше нет предложений с препаратом