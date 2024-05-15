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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC МЫЛО НА МАСЛЯННОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧНОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC МЫЛО НА МАСЛЯННОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧНОЙ КОЖИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (526597) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
576,20 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
554,96
Экономия: -31,96 грн
523,00 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
556,89
Экономия: -92,47 грн
464,42 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
581,31
Экономия: -44,72 грн
536,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
553,03
Экономия: -44,57 грн
508,46 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
576,54
Экономия: -44,95 грн
531,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
550,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
473,09
Экономия: -42,73 грн
430,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
556,16
Экономия: -33,16 грн
523,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
557,36
Экономия: -34,36 грн
523,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
579,76
Экономия: -106,99 грн
472,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
563,22
Экономия: -103,86 грн
459,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
547,01
Экономия: -24,01 грн
523,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
538,85
Экономия: -15,85 грн
523,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
551,82
Экономия: -28,82 грн
523,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
578,21
Экономия: -45,49 грн
532,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
555,06
Экономия: -60,82 грн
494,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
539,06
Экономия: -51,62 грн
487,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
571,77
Экономия: -54,60 грн
517,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
525,53
Экономия: -26,12 грн
499,41 грн