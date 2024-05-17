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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Запорожье (526595) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
428,77
Экономия: -20,77 грн
408,00 грн
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
423,87
Экономия: -15,87 грн
408,00 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
429,30
Экономия: -33,78 грн
395,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
449,83
Экономия: -81,00 грн
368,83 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
425,87
Экономия: -31,17 грн
394,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
453,29
Экономия: -28,62 грн
424,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
462,16
Экономия: -58,70 грн
403,46 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
449,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
429,06
Экономия: -37,66 грн
391,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
423,26
Экономия: -15,26 грн
408,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
420,65
Экономия: -26,11 грн
394,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
451,47
Экономия: -34,59 грн
416,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
460,39
Экономия: -51,30 грн
409,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
450,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
433,66
Экономия: -53,40 грн
380,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
431,46
Экономия: -51,20 грн
380,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
449,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
450,30
Экономия: -34,71 грн
415,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
434,08
Экономия: -38,56 грн
395,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
428,19
Экономия: -33,49 грн
394,70 грн