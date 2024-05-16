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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Львов (526595) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
427,22
Экономия: -36,36 грн
390,86 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
342,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
411,72
Экономия: -20,20 грн
391,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
455,02
Экономия: -58,48 грн
396,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
404,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
449,44
Экономия: -42,08 грн
407,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
428,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
407,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
458,14
Экономия: -46,88 грн
411,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
408,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
447,88
Экономия: -53,08 грн
394,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
395,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
420,48
Экономия: -46,75 грн
373,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
427,08
Экономия: -30,32 грн
396,76 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
395,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
462,90
Экономия: -73,29 грн
389,61 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
393,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
426,48
Экономия: -33,58 грн
392,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
371,00 грн