Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Киев (526595) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
450,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
447,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
446,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
449,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
435,20
Экономия: -75,52 грн
359,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
426,67
Экономия: -66,99 грн
359,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
429,06
Экономия: -69,38 грн
359,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
431,70
Экономия: -38,80 грн
392,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
432,77
Экономия: -50,47 грн
382,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
428,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
449,70
Экономия: -61,82 грн
387,88 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
450,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
451,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
451,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
427,05
Экономия: -56,59 грн
370,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (2)
449,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
453,64
Экономия: -36,76 грн
416,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (1)
445,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
447,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
448,10 грн