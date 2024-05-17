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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКИ "LABORATORIOS BABE" 100 мл - Одесса (526488) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
447,57
Экономия: -53,17 грн
394,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
443,19
Экономия: -55,59 грн
387,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
452,03
Экономия: -65,28 грн
386,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
455,13
Экономия: -63,02 грн
392,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
443,93
Экономия: -49,25 грн
394,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
442,56
Экономия: -69,33 грн
373,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
406,37
Экономия: -62,54 грн
343,83 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
470,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
465,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
452,47
Экономия: -50,50 грн
401,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
447,70
Экономия: -47,77 грн
399,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
476,78
Экономия: -48,42 грн
428,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
438,90
Экономия: -29,62 грн
409,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
415,67
Экономия: -40,20 грн
375,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
441,02
Экономия: -16,02 грн
425,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
447,10
Экономия: -39,95 грн
407,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
443,06
Экономия: -18,06 грн
425,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
302,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
466,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
441,92
Экономия: -32,64 грн
409,28 грн