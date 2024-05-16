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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКИ "LABORATORIOS BABE" 100 мл - Львов (526488) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
324,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
445,02
Экономия: -37,87 грн
407,15 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
356,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
432,04
Экономия: -21,20 грн
410,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
446,72
Экономия: -57,42 грн
389,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
424,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
449,78
Экономия: -49,85 грн
399,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
442,98
Экономия: -33,70 грн
409,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
443,84
Экономия: -52,59 грн
391,25 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
339,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
438,01
Экономия: -50,41 грн
387,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
444,70
Экономия: -31,57 грн
413,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
454,45
Экономия: -71,95 грн
382,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
471,33
Экономия: -37,11 грн
434,22 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
343,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
441,11
Экономия: -46,71 грн
394,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
442,98
Экономия: -58,78 грн
384,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Стрыйская, 59
Всего: упаковка (1)
408,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (2)
343,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
327,00 грн