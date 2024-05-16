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Косметические средстваДетская косметикаPEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКИ "LABORATORIOS BABE"Цены в аптеках

PEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКИ "LABORATORIOS BABE" 100 мл - Киев (526488) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
466,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
470,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
469,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
440,13
Экономия: -69,10 грн
371,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
446,76
Экономия: -72,24 грн
374,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
463,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
466,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
450,03
Экономия: -55,63 грн
394,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (1)
359,75
Экономия: -35,89 грн
323,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
465,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 8
Всего: упаковка (1)
453,18
Экономия: -42,20 грн
410,98 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
441,75
Экономия: -45,65 грн
396,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
469,61
Экономия: -29,53 грн
440,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Шевченко Тараса, 82
Всего: упаковка (1)
465,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
470,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
448,16
Экономия: -38,88 грн
409,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
467,13
Экономия: -38,77 грн
428,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
442,30
Экономия: -42,37 грн
399,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
465,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
470,27 грн