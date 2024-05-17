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PEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Запорожье (526495) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
552,69
Экономия: -20,69 грн
532,00 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
559,77
Экономия: -44,26 грн
515,51 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
586,05
Экономия: -105,52 грн
480,53 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
555,30
Экономия: -23,30 грн
532,00 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
582,67 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
554,02
Экономия: -22,02 грн
532,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
553,65
Экономия: -34,37 грн
519,28 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
560,04
Экономия: -42,91 грн
517,13 грн
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
599,81
Экономия: -66,83 грн
532,98 грн
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
584,26 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
599,48
Экономия: -73,83 грн
525,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
596,43
Экономия: -70,78 грн
525,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
553,39
Экономия: -21,39 грн
532,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
566,26
Экономия: -85,33 грн
480,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
560,52
Экономия: -28,52 грн
532,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
586,17
Экономия: -45,86 грн
540,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
551,79
Экономия: -19,79 грн
532,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
601,96
Экономия: -58,83 грн
543,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
594,12
Экономия: -93,29 грн
500,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
589,04 грн