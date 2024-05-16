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PEDIATRIC УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Львов (526495) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
557,06
Экономия: -47,40 грн
509,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
541,54
Экономия: -26,57 грн
514,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
559,19
Экономия: -71,88 грн
487,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
560,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
450,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
560,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
557,51
Экономия: -52,19 грн
505,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
560,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
456,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
596,88
Экономия: -61,08 грн
535,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
461,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
456,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
554,50
Экономия: -37,40 грн
517,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (2)
560,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
557,86
Экономия: -52,46 грн
505,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
583,51
Экономия: -69,14 грн
514,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
556,65
Экономия: -39,52 грн
517,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
528,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
603,09
Экономия: -95,49 грн
507,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
484,90 грн