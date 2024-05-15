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Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0,3 мг/мл флакон 3 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (378524) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
310,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
310,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
310,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
310,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
298,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
310,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
312,77
Экономия: -15,77 грн
297,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
310,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
310,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
310,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
340,60
Экономия: -31,61 грн
308,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
310,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
328,26
Экономия: -22,31 грн
305,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
310,70 грн
В городе Днепр (Днепропетровск) больше нет предложений с препаратом