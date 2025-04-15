Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
158,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
158,00
Экономия при брони: -19,00 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
72.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
175,30
Экономия при брони: -57,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
156,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
158,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
160.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
160.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
169.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
171.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
171.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
171.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
171.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
171.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
171.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
176.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Перспективная, 15
176.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
178.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
178.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
178.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
180.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн