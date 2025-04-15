Киев
Тонзилекс (Tonzilex)

Тонзилекс (Tonzilex)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Довженко Александра, 1
5.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
168,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
63.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
65.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
176,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Самбор, ул. Мазепы, 21-А
68.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
156,61 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 25
161.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
161.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, пл. Рынок, 13/3
163.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
171,20
Экономия при брони: -51,00 грн
120,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
172.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Теофиполь, ул. Макаренко, 2-В
172.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
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