Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
155,90
Экономия при брони: -33,43 грн
Фармация
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
157,60
Экономия при брони: -33,79 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,21
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
171,20
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
126,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,21
Экономия при брони: -5,11 грн
Домашняя аптечка
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
В городах рядом
Подорожник
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
13.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
24.0 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,50
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
126.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Драбов, ул. Центральная, 26
127.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Драбов, ул. Центральная, 30
127.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
134.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Лысянка, пл. Мира, 8-А
135.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека копейка
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
138.5 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн