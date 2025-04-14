Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
175,30
Экономия при брони: -57,70 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
156,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
158,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
158,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
94.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
94.5 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
102.1 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
107.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
109.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
111.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
111.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
114.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
114.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
114.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
115.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
115.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
115.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рассошенцы, ул. Геофизическая, 6
124.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
126.1 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
126.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн