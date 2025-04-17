Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
В городах рядом
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,21
Экономия при брони: -5,11 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,21
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
171,20
Экономия при брони: -51,00 грн
Фармация
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
155,90
Экономия при брони: -33,43 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
126,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
130.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
Фармация
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
131.5 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
157,60
Экономия при брони: -33,79 грн
Подорожник
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
132.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
170,50
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
163.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Пирятин, ул. Соборная, 16
163.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Ощад аптека
Пирятин, ул. Соборная, 25
163.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Пирятин, ул. Европейская, 152-Б
165.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 102
173.1 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 49
173.6 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Чернухи, ул. Мележика, 2
178.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Аптека низких цен
Драбов, ул. Центральная, 26
180.7 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Драбов, ул. Центральная, 30
180.9 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн
Подорожник
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4
187.8 км
Тонзилекс спрей для ротовой полости флакон со спрей-насосом 50 мл №1
Красная звезда
166,90 грн