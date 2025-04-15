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Фри-ал (Free-al)

Фри-ал (Free-al)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
363,81 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
10.0 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
362,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
304,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
362,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
50.9 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
363,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
365,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
63.8 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
365,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
363,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
363,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
64.0 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
64.7 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
366,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
65.3 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
363,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
365,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Коперника, 3
68.9 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 50
69.0 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
363,72 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30
Xantis Pharma
364,53 грн
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