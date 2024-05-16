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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ" Happy Feet 50 мл - Киев (509310) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
116,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
104,86
Экономия: -16,77 грн
88,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
104,09
Экономия: -16,00 грн
88,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
113,21
Экономия: -16,64 грн
96,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
116,16
Экономия: -17,71 грн
98,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
128,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
129,70
Экономия: -3,89 грн
125,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
127,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
115,01
Экономия: -13,68 грн
101,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
127,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (4)
127,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
91,65
Экономия: -9,99 грн
81,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 9
Всего: упаковка (2)
116,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
103,32
Экономия: -11,61 грн
91,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (2)
117,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
129,70
Экономия: -3,89 грн
125,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (2)
99,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 23
Всего: упаковка (2)
117,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
117,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
129,70
Экономия: -3,89 грн
125,81 грн