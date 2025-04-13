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Неотон (Neoton)
Неотон (Neoton)
Киев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
94.3 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 11:00
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
105.0 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
105.1 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 15:00
А плюс
Открыто
Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
117.7 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
124.2 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
126.4 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
127.8 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
127.9 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
131.0 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 33
131.2 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
131.2 км
Неотон порошок для приготовления инфузионного раствора 1 г флакон №4
Alfasigma S.p.A.
4777,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
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