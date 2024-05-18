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АтопиКонтрол ИНТЕНСИВНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 100 мл - Запорожье (624986) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
575,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
534,00
Экономия: -70,00 грн
464,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
586,65
Экономия: -68,38 грн
518,27 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
448,48 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
615,04
Экономия: -120,28 грн
494,76 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
561,32
Экономия: -79,62 грн
481,70 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
592,31
Экономия: -110,76 грн
481,55 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
585,47
Экономия: -104,09 грн
481,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
515,19 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
448,48 грн
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
511,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
585,47
Экономия: -76,17 грн
509,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
610,96
Экономия: -101,66 грн
509,30 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
557,00
Экономия: -93,00 грн
464,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
587,71
Экономия: -106,49 грн
481,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
595,34
Экономия: -123,43 грн
471,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
583,34
Экономия: -111,43 грн
471,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
473,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
582,44
Экономия: -55,44 грн
527,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
625,16
Экономия: -97,86 грн
527,30 грн