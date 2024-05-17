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АтопиКонтрол ИНТЕНСИВНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 100 мл - Одесса (624986) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
577,84
Экономия: -27,60 грн
550,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
571,18 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
474,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
578,74
Экономия: -106,33 грн
472,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
473,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
475,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
504,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
540,26
Экономия: -68,44 грн
471,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
623,03
Экономия: -131,24 грн
491,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
475,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
525,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
585,19
Экономия: -113,86 грн
471,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
581,49
Экономия: -88,73 грн
492,76 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
442,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
503,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
537,47
Экономия: -64,15 грн
473,32 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
492,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
528,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
475,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (4)
575,00 грн