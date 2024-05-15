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АтопиКонтрол ИНТЕНСИВНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (624986) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
585,75
Экономия: -92,06 грн
493,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
583,50
Экономия: -78,34 грн
505,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
586,36
Экономия: -96,07 грн
490,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
492,40 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
591,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
524,94
Экономия: -25,04 грн
499,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
567,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
588,61
Экономия: -120,00 грн
468,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
466,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
587,54
Экономия: -82,22 грн
505,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
475,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
583,73
Экономия: -78,39 грн
505,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
575,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
475,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
478,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
590,85
Экономия: -122,24 грн
468,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
594,05
Экономия: -104,14 грн
489,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
475,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
533,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
575,00 грн