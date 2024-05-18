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АтопиКонтрол ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ 75 мл - Запорожье (505017) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
321,58
Экономия: -63,22 грн
258,36 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
315,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
294,00
Экономия: -37,00 грн
257,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
320,05
Экономия: -37,31 грн
282,74 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
244,96 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
321,97
Экономия: -63,64 грн
258,33 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
317,96
Экономия: -59,63 грн
258,33 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
319,40
Экономия: -60,95 грн
258,45 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
270,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
320,72
Экономия: -62,57 грн
258,15 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
269,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
272,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
318,67
Экономия: -62,74 грн
255,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
318,24
Экономия: -62,31 грн
255,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
244,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
323,20
Экономия: -51,47 грн
271,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
319,10
Экономия: -47,37 грн
271,73 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
307,00
Экономия: -55,00 грн
252,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
325,43
Экономия: -67,22 грн
258,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
263,16 грн