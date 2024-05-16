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pH5 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 450 мл - Киев (505014) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
790,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
618,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
722,85
Экономия: -21,69 грн
701,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
790,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
618,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
722,85
Экономия: -21,69 грн
701,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
790,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
790,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
835,10
Экономия: -25,05 грн
810,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
722,85
Экономия: -21,69 грн
701,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
790,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
655,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
535,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
742,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
655,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
655,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
655,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
655,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
567,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
655,70 грн