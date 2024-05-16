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APIVITA ЭКО БИО ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ПРИНЦЕССА ПЧЕЛКА" 4.4 г - Львов (502587) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
186,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
227,20 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
242,32 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
227,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
241,69
Экономия: -0,81 грн
240,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (2)
231,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 13 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
227,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
246,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
261,95
Экономия: -52,35 грн
209,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
271,13
Экономия: -17,37 грн
253,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
242,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
236,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
232,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
215,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
226,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
252,26 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
220,48 грн