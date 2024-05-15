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APIVITA ЭКО БИО ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ПРИНЦЕССА ПЧЕЛКА" 4.4 г - Харьков (502587) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
251,14 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
251,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
235,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
249,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
248,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
235,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
250,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
250,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
233,08 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
253,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
226,20 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
262,00
Экономия: -44,00 грн
218,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 35 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
226,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
252,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 35 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
233,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (2)
240,24 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 35 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (2)
231,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
250,75 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
236,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн