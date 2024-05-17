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APIVITA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF 15 4.4 г - Запорожье (502575) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
250,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
252,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
235,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
234,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
233,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
232,03 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
234,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
250,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
232,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
235,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
233,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
232,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
232,08 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
233,97 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -56,15 грн
224,65 грн