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АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НОГ "ОХЛАЖДАЮЩИЙ" Happy fit 70 мл мята - Харьков (497291) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
140,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
141,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
141,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
140,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
136,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
153,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (2)
137,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
151,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
150,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
122,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
137,55
Экономия: -20,26 грн
117,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
139,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 24
Всего: упаковка (1)
134,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (4)
140,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
132,07
Экономия: -15,11 грн
116,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 5/7
Всего: упаковка (2)
150,16 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
Всего: упаковка (1)
150,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (2)
140,29 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
121,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 20-А
Всего: упаковка (2)
141,00 грн