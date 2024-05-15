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АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НОГ "ОХЛАЖДАЮЩИЙ" Happy fit 70 мл мята - Днепр (Днепропетровск) (497291) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
141,04 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
141,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
147,72
Экономия: -20,53 грн
127,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
137,76
Экономия: -21,27 грн
116,49 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (2)
119,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
150,39 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
141,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
142,43
Экономия: -21,66 грн
120,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
147,17
Экономия: -26,33 грн
120,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
129,67
Экономия: -12,76 грн
116,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (2)
150,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
141,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (2)
141,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
141,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 10
Всего: упаковка (2)
164,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
140,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
133,22
Экономия: -16,51 грн
116,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
140,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (2)
149,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (2)
120,70
Экономия: -14,57 грн
106,13 грн