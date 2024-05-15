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ACNE OUT ПЕНА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА 150 мл - Харьков (695122) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
562,35
Экономия: -25,35 грн
537,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
565,78
Экономия: -28,78 грн
537,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
571,15
Экономия: -58,85 грн
512,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
570,88
Экономия: -33,88 грн
537,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
559,03
Экономия: -27,03 грн
532,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
595,61
Экономия: -27,26 грн
568,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
559,08
Экономия: -27,08 грн
532,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
559,77
Экономия: -63,95 грн
495,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
610,80
Экономия: -80,30 грн
530,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (4)
530,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
553,97
Экономия: -70,67 грн
483,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
614,25
Экономия: -81,85 грн
532,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
597,73
Экономия: -87,53 грн
510,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
603,31
Экономия: -120,15 грн
483,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
553,27
Экономия: -76,28 грн
476,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (2)
601,47
Экономия: -124,79 грн
476,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
593,93
Экономия: -54,53 грн
539,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
603,02
Экономия: -84,71 грн
518,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
609,94
Экономия: -122,47 грн
487,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
568,47
Экономия: -51,34 грн
517,13 грн