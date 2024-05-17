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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИЦены в аптеках

АКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 40 г - Запорожье (495408) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
316,32
Экономия: -45,68 грн
270,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
309,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
301,00
Экономия: -40,00 грн
261,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
314,82
Экономия: -36,70 грн
278,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
314,36
Экономия: -54,82 грн
259,54 грн
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
316,71
Экономия: -55,96 грн
260,75 грн
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
317,16
Экономия: -58,05 грн
259,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
312,77
Экономия: -52,02 грн
260,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
317,86
Экономия: -47,08 грн
270,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
312,50
Экономия: -41,92 грн
270,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
314,18
Экономия: -53,40 грн
260,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
336,34
Экономия: -66,33 грн
270,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
285,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
320,14
Экономия: -49,24 грн
270,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
282,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
310,69
Экономия: -37,38 грн
273,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
321,83
Экономия: -37,38 грн
284,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
319,48
Экономия: -51,84 грн
267,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
287,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
311,72
Экономия: -44,08 грн
267,64 грн