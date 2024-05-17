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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИЦены в аптеках

АКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 40 г - Львов (495408) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
339,16
Экономия: -68,72 грн
270,44 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
248,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
333,81
Экономия: -63,37 грн
270,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
340,45
Экономия: -70,01 грн
270,44 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
248,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
248,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
312,50
Экономия: -65,39 грн
247,11 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
248,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
309,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
342,78
Экономия: -77,26 грн
265,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
337,60
Экономия: -25,68 грн
311,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
313,52
Экономия: -61,83 грн
251,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 9
Всего: упаковка (1)
248,44 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (2)
248,44 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (3)
309,00 грн