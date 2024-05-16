Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИЦены в аптеках

АКВАФОР УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 40 г - Киев (495408) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
256,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
271,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (4)
309,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
257,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
319,33
Экономия: -50,97 грн
268,36 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
255,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
286,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
318,07
Экономия: -66,38 грн
251,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
301,31
Экономия: -31,55 грн
269,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
343,11
Экономия: -74,89 грн
268,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
268,25
Экономия: -9,35 грн
258,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
336,60
Экономия: -50,70 грн
285,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
314,27
Экономия: -55,96 грн
258,31 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
309,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
311,41
Экономия: -64,30 грн
247,11 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
315,15
Экономия: -68,04 грн
247,11 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
309,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (6)
316,53
Экономия: -52,33 грн
264,20 грн