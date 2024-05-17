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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяPERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙЦены в аптеках

PERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙ набор - Одесса (649731) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
299,52
Экономия: -10,52 грн
289,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
307,79
Экономия: -54,71 грн
253,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
280,62
Экономия: -33,14 грн
247,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
240,73
Экономия: -16,45 грн
224,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
394,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
421,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
234,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
286,63
Экономия: -34,30 грн
252,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
285,65
Экономия: -37,95 грн
247,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
293,65
Экономия: -35,97 грн
257,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
287,45
Экономия: -39,97 грн
247,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
286,09
Экономия: -38,86 грн
247,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
271,28
Экономия: -20,03 грн
251,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
307,47
Экономия: -18,47 грн
289,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
275,47
Экономия: -25,09 грн
250,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
292,77
Экономия: -34,69 грн
258,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
286,57
Экономия: -23,48 грн
263,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 201-Б
Всего: упаковка (1)
535,99
Экономия: -103,06 грн
432,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
299,47
Экономия: -46,39 грн
253,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
479,60
Экономия: -29,48 грн
450,12 грн