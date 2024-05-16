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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяPERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙЦены в аптеках

PERMIZZZOL НАБОР СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙ набор - Киев (649731) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
296,30
Экономия: -37,93 грн
258,37 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
Всего: упаковка (1)
417,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Всего: упаковка (1)
234,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
439,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (2)
414,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
441,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
286,82
Экономия: -39,12 грн
247,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
302,55
Экономия: -13,55 грн
289,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
280,97
Экономия: -33,74 грн
247,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
285,45
Экономия: -27,77 грн
257,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
285,22
Экономия: -22,13 грн
263,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
277,91
Экономия: -26,66 грн
251,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
285,34
Экономия: -27,26 грн
258,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
282,21
Экономия: -34,73 грн
247,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
475,60
Экономия: -25,48 грн
450,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
303,15
Экономия: -50,07 грн
253,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
276,51
Экономия: -26,13 грн
250,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
309,00
Экономия: -35,04 грн
273,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 201-Б
Всего: упаковка (1)
535,99
Экономия: -105,96 грн
430,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
307,58
Экономия: -54,50 грн
253,08 грн