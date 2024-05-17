Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ АНТИГЕРПЕСЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ АНТИГЕРПЕС флакон 4.5 мл - Одесса (469849) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
40,60
Экономия: -3,26 грн
37,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (4)
45,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
35,53 грн
Магнолия
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (2)
38,50 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
37,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом