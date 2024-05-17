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Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ДЛЯ ГУБ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Одесса (483182) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
53,38
Экономия: -7,93 грн
45,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (3)
52,61
Экономия: -6,51 грн
46,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
40,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
52,27
Экономия: -7,57 грн
44,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (4)
52,44
Экономия: -6,14 грн
46,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (3)
51,92
Экономия: -3,47 грн
48,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
44,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
30,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (3)
51,96
Экономия: -8,41 грн
43,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (5)
53,14
Экономия: -5,14 грн
48,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
52,14
Экономия: -6,69 грн
45,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
53,05
Экономия: -7,95 грн
45,10 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
60,70 грн
Лаванда
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 174
Всего: упаковка (2)
60,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Всего: упаковка (1)
43,50 грн