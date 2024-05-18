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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Запорожье (479954) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
82,52
Экономия: -9,77 грн
72,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
85,64
Экономия: -10,36 грн
75,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
102,75
Экономия: -5,12 грн
97,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -5,15 грн
81,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
85,49
Экономия: -7,11 грн
78,38 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
85,15
Экономия: -4,30 грн
80,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -6,37 грн
80,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
81,72
Экономия: -10,13 грн
71,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
79,55
Экономия: -7,96 грн
71,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
79,51
Экономия: -7,92 грн
71,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
105,15
Экономия: -7,52 грн
97,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
83,93
Экономия: -6,18 грн
77,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
104,46
Экономия: -16,74 грн
87,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
87,63
Экономия: -16,23 грн
71,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
86,08
Экономия: -8,56 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
87,16
Экономия: -10,82 грн
76,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
88,83
Экономия: -10,63 грн
78,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
79,78
Экономия: -8,72 грн
71,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
85,89
Экономия: -5,04 грн
80,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
92,60
Экономия: -14,13 грн
78,47 грн